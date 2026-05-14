俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第35回（15日）の場面カットが公開されている。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！前回は、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま