俳優の唐沢寿明が主演する映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、唐沢演じる名物司会者・樺山桃太郎がド派手なダンスとともに登場する冒頭映像が解禁された。【動画】『ミステリー・アリーナ』冒頭映像本作は、2016年のミステリーランキングを席巻した深水黎一郎による同名小説を、堤幸彦監督が実写映画化したミステリーエンターテインメント。映像化不可能とも言われた緻密なロジックとトリックを、大胆な演出で