資さんうどんは、「父の日ギフト」を5月15日より公式通販サイトで販売スタートする。6月23日まで。【画像】資さんうどんの「父の日ギフト」3種類“お父さんいつもありがとう”のメッセージカード＆今治タオルも今年の父の日は6月21日の日曜日。資さんうどんの「父の日ギフト」には、『ミニぼた餅』などの人気商品を詰め込んだほか、定番商品『丸天うどん』の“丸天”を、『おつまみ丸天』としてギフトのラインナップに加えた