◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）4戦全勝の東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）はこの日も勝って全勝を守った。相手はここまで3勝1敗とこちらも好調な西前頭14枚目の狼雅（27＝二子山部屋）。狼雅に左まわしを許したが、かまわずに押っつけて、そのまま寄り切った。兄の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）との史上初の平幕兄弟Vに向かってばく進している。4日目まで琴栄峰、東小結の若隆景（31＝荒汐部屋）