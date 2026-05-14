歌手の浜崎あゆみ（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストを大胆に見せたオフショットを公開し、ファンから歓喜の声が集まっている。【別カット】「身体がどんどん進化してる」年齢を感じさせない浜崎あゆみの“ほっそり”ウエスト浜崎は「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます助けて下さい笑」とユーモアたっぷりにつづり、ライブの練習中と思われるショットを複数枚アップ。ウエスト部分