アメリカとイスラエルによるイランへの電撃的な攻撃から2ヶ月という時間が経過した今日においても、中東地域における緊張状態は依然として収束の兆しを見せていない。むしろ、事態はより複雑な様相を呈している。中途半端な中東情勢イランの最高指導者であるアリ・ハメネイ氏の死亡という衝撃的な出来事や、世界の原油輸送の重要な大動脈であり国際物流の要衝でもあるホルムズ海峡の事実上の封鎖など、国際政治の専門家たちの間で