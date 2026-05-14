お笑いコンビ「藤崎マーケット」のトキ（41）が14日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。街中で遭遇した驚きの出来事を伝えた。見知らぬ男性から「日ハム時代の大谷のサイン持ってるで」と、スマートフォンの画面を見せられたトキ。「何故、私に報告してきたのか謎であったが、そんなオジさんは嫌いではない」と打ち明けた。しかし「差し出された画面を覗いてみれば、確（しか）と大谷選手のサイン」と報告。「すげぇ！