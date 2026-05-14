◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後にインタビューに応じ、7回無失点と圧巻の投球を披露した大谷翔平選手について大絶賛しました。まずロバーツ監督は、大谷選手のこの日の投球を振り返り「積極的にファストボールで攻めていた。ストレートは本当によかった。かなり伸びがあったし、99マイル近い球もたくさん出ていて、打者を圧倒していたと思う。ア