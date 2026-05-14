ボートレース尼崎の「「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯」が、15日に開幕する。今節は予選3日間の得点優出制で争われる。尼崎との相性はバッチリだ。河村了（42＝愛知）は当地一般戦で4連続優勝戦進出中と結果を出している。今年は2月9日にびわこでイン逃げ優勝。期末の住之江（4月23〜29日のスポニチ杯なにわ賞）こそエンジンに泣かされて予選落ちと不調に終わった。「尼崎は大好き。住之江も好きなんですけど