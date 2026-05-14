確定した刑事裁判をやりなおす再審制度の見直しをめぐる改正案を自民党が正式に了承しました。自民党は14日午前に総務会を開き、再審開始の決定に不服を申し立てる検察の「抗告」を原則禁止とすることを、刑事訴訟法の「本則」に盛り込んだ改正案を正式に了承しました。自民党・有村総務会長：相当厳しい論議、論争がなされた。冤罪の被害を少なく、なくしていくような努力をちゃんとしなきゃいけない。総務会では、出席議員から「