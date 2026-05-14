北海道の旭川市保健所は１４日、ギョウジャニンニクに葉の形が似た有毒植物イヌサフランを食べたとみられる市内の８０歳代男性が死亡したと発表した。発表によると、男性は１１日に自宅で死亡しているのが見つかった。道警から情報提供を受けた保健所が料理の食べ残しなどを調べた結果、有毒成分コルヒチンが検出されたことや形状からイヌサフランと確認した。庭にはギョウジャニンニクとイヌサフランが生えており、男性が誤認