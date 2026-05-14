神奈川県で横浜市を中心に1万軒以上の大規模な停電が発生しています。東京電力によりますと、14日午後4時半時点で、横浜市を中心に1万軒以上が停電しています。原因については現在調査中ですが、神奈川県では午後から大気の状態が不安定になっていて、横浜市では「ゲリラ雷雨」が発生し、1時間に21ミリ以上の大雨が降ったということです。このほか、神奈川県内では竜巻注意情報や大雨警報が出ている地域もあり、気象庁は今後の気象