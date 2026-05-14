開幕まで1か月を切ったアメリカ、カナダ、メキシコ共同開催のW杯。開幕戦はメキシコ対南アフリカが予定されている。森保一監督率いる日本代表も出場を決めており、史上初の8強入りを目指す。そんなW杯だが、決勝ではある試みが予定されている。『Mirror』によると、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催される決勝では、ハーフタイムにショーが予定されており、それが従来のハーフタイムである15分を大幅に超えるこ