MORE STARが、新曲「WITH KAWAII論」を5月13日に配信リリースし、あわせてMVも公開。また、本楽曲が8月26日に両A面で発売される1stシングルCDの表題曲に決定したことが発表された。 （関連：【映像あり】MORE STAR、1stシングルCD表題曲「WITH KAWAII論」MV） 本楽曲は、グループコンセプトである“WITH KAWAII（あなたと一緒に）”を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲となっている。ル