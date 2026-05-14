プレミアリーグのチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドがFWの獲得に興味を示している。『MARCA』によると、ターゲットは日本代表の久保建英が所属するラ・リーガのレアル・ソシエダFWアンデル・バレネチェア。ソシエダの下部組織出身の24歳で、トップチームデビュー後からここまで233試合で28ゴール18アシストを記録。今季は左WGを主戦場とし、公式戦33試合で4ゴール5アシストの数字を残している。チェルシーとユナイテッドは