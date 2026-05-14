代表取締役社長執行役員の谷脇康彦氏 インターネットイニシアティブ（IIJ）代表取締役社長執行役員の谷脇康彦氏は、14日に開催した同社の2025年度決算説明会で、MVNOサービス「IIJmio」の料金改定について「現時点で計画はない」とコメントした。 原油高や原材料費の高騰により、MNO各社では月額料金の値上げやプラン改定が続いている。 谷脇氏は「半導体やメモリーの供給が不安定な状況が続い