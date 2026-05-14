藤沢五月のプライベートショットが公開された(C)産経新聞社カーリング女子でロコ・ソラーレの藤沢五月のレアなプライベートショットが公開された。北京五輪銀メダリストで、かつてロコ・ソラーレでプレーした石崎琴美さんが、自身のインスタグラムでその様子を伝えている。【写真】笑顔でピース！藤沢五月のレアなプライベートショットをチェック石崎さんは「札幌にきたともだちとでぇーと」と綴り、藤沢がピンクのシャツを羽