俳優のチョン・ヘインが主演する韓国ドラマ『コネクト』（全6話）が、あす15日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週金曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【動画】韓国ドラマ『コネクト』メイキング特別映像同作はWEB漫画が原作で三池崇史監督が初めて韓国ドラマを演出した話題作。自己治癒能力を持つ主人公が、奪われ移植された自らの目を通じて連続殺