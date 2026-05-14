国内男子ゴルフシニアツアーのリョーマゴルフ日高村オープンは１５日から２日間、高知・日高村のグリーンフィールＧＣ（シニアの部＝６８０７ヤード、女子プロの部＝６２２７ヤード、ともにパー７２）で行われる。男子シニアと女子レギュラーのプロが同時戦う独自の競技形式で開催。シニアから尾崎直道、片山晋呉、宮本勝昌、谷口徹、伊沢利光、藤田寛之、元プロ野球選手から男子プロの大久保博元、松坂大輔氏が主催者推薦で参