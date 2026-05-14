日本陸連は14日、セイコー・ゴールデングランプリ（5月17日・MUFGスタジアム）の女子1500メートルに出場予定だった、800メートル日本記録保持者の久保凜（積水化学）がコンディション不良のため欠場すると発表した。男子100メートルにエントリーしていた柳田大輝（ホンダ）も欠場する。