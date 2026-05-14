◆パ・リーグ楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル）オリックスは打線が５安打無得点とつながりを欠き、今季７度目の完封負けを喫した。直近４試合での３敗は全てシャットアウト負け。相手先発・ウレーニャに対して４番の太田以外、８人の左打者を先発に並べた岸田護監督は「相性だったりで（オーダーを）組んでいくけど、ちょっと今は我慢のしどころかも…」と言葉を絞り出した。「そういう時期も必ず来るとは思って