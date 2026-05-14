5月12日、春日部市が市の中心部にある旧市役所跡地に整備予定の新公園について、人気アニメ『クレヨンしんちゃん』を活用したテーマ型公園構想をふくむ「KASUKABEパートナーズ共同事業体」と基本協定を締結したと『毎日新聞』埼玉版のニュースがウェブサイトに報じられSNSでも話題となっている。【写真】「永瀬廉では？」実写版『クレヨンしんちゃん』の“新キャラクター”『クレヨンしんちゃん』の舞台春日部市「春日部市は『ク