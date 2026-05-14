◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭１４枚目・狼雅（二子山）を寄り切り、５連勝とした。左下手を引き、右でおっつけながら一気に勝負をつけた。新入幕の昨年の名古屋場所は負け越して、十両に陥落。再入幕した先場所は、９勝６敗を挙げ、今場所も好調をキープしている。足を高く上げる四股で人気となっており、旋風を巻き起こしそうな勢いだ。