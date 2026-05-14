北京の「天壇」を訪れた中国の習近平国家主席/Brendan Smialowski/Pool/Reuters（CNN）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は14日に首都・北京で行われたトランプ米大統領との歴史的な首脳会談中、「建設的戦略安定関係」によって特徴付けられる米中関係の新たな時代を称賛した。中国外務省の発表によると、習氏は今後3年間やその先を見据えた二国間関係の新たな方向性として、「建設的戦略安定関係」を構築することで両首脳が合