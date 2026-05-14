SV.LEAGUE大河正明チェアマンインタビュー後編（中編：SVリーグの「主役」たちへの感謝を大河正明チェアマンが語る外国籍選手の枠拡大はリーグ強化へのメッセージ＞＞）SV.LEAGUE（以下、SVリーグ）のチェアマン、大河正明は67歳になるが、頑強な体つきだった。ジャケットの肩が若々しく張っていた。ジムトレーニングで鍛えているという。弁舌も鮮やかで、アイデアに富み、記憶力もよく次々と言葉が紡ぎ出される。発信す