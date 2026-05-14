SV.LEAGUE大河正明チェアマンインタビュー中編（前編：SVリーグの大河正明チェアマンが、川淵三郎の参謀を経て実感したプロ化の神髄「ハードルが高いんだなと思っていました」＞＞）2025年３月、大河正明（67歳）は「大同生命SV.LEAGUE（以下、SVリーグ）」の"プロ化"を発表した。西田有志（左）や郄橋藍をはじめ、多くの選手がリーグの人気を底上げしたphoto by 日刊スポーツ/アフロ2024−25シーズン、新たに開