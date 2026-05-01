“ザ・ロック”ことドウェイン・ジョンソンが、伝説的格闘家マーク・ケアーを演じる映画『スマッシング・マシーン』。PRIDEにも出場し、かつて日本の格闘技ファンを熱狂させたケアーの栄光と苦悩を、『アンカット・ダイヤモンド』（2019）のベニー・サフディ監督が描く実話ベースの人間ドラマだ。 本作は第82回ヴェネツィア国際映画祭で上映されると、ドウェイン・ジョンソンの従来の無敵の