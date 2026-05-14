SV.LEAGUE大河正明チェアマンインタビュー前編大河正明（67歳）は、世界最高峰のバレーボールリーグを標榜した「大同生命SV.LEAGUE（以下、SVリーグ）」を誕生させた。2025−26シーズンのSVリーグ開幕記者会見で、選手たちとポーズを取った大河チェアマンphoto by 日刊スポーツ/アフロ2024−25シーズン、日本バレーボール界が新たな扉を開けた。大河のリーダーとしての改革手腕は、サッカーのＪリーグ、バスケットボール