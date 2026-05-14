【モデルプレス＝2026/05/14】人気YouTuber・になにが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアカラーを公開した。【写真】登録者数90万超YouTuber「美しすぎてため息」透明感溢れる新ヘア◆になに、新ヘアカラー披露になには「髪色変えた」と記し、ヘアサロンと思われる場所で撮影したソロショットを投稿。柔らかく透き通るようなブラウンにカラーチェンジした姿を披露している。◆になにの投稿に「甘めで可愛さ増