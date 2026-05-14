日本マクドナルドは5月20日から、日本各地の名物グルメをイメージした期間限定メニューを全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。販売期間は6月中旬までを予定している。今回登場するのは、「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に加え、朝マック限定「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」、サイドメニュー「シャカシャカポテト 金