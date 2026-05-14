【モデルプレス＝2026/05/14】2026年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れの会が2026年5月14日、都内にて行われた。妻で元モーニング娘。の石黒彩が囲み取材に応じ、真矢さんへの思いを語った。【写真】LUNA SEA真矢さん、3つのドラム並ぶお別れの会の祭壇◆石黒彩、夫・LUNA SEA真矢さんへの思い語る真矢さんが亡くなってから、初めて取材に応じた石黒。今の気持ちを問われると「もう3ヶ