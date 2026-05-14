【PLAMAX 1/72 VF-19P エクスカリバー（惑星ゾラ パトロール隊仕様）】 11月 発売予定 価格：8,800円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX 1/72 VF-19P エクスカリバー（惑星ゾラ パトロール隊仕様）」を11月に発売する。価格は8,800円。 本商品はOVA「マクロス ダイナマイト7」より熱気バサラが搭乗した「VF-19P」をバトロイド形態で1/