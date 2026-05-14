今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は就活中の大学生です。今日は第1志望の会社の面接を受けるのですが、そこで驚きの発言をされ……？嫌味を連発する面接官に、困惑気味の主人公。彼女は面接をどう乗り切るのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：いおりそライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「つまり君は偽善者ってことか」考えが捻くれすぎな最低面接官。【