今日14日午後4時30分現在、東北から九州の所々で雨や雷雨となっていて、横浜周辺などに発達した雨雲がかかっています。今夜遅くにかけて落雷や突風、ひょう、激しい雨などに注意してください。横浜や名古屋周辺でも発達した雨雲今日14日、日本付近は上空の寒気や気温の上昇などにより大気の状態が非常に不安定となっています。午後4時30分現在、東北から九州のあちらこちらで雨雲や雷雲が湧いていて、ひょうが降っている所もありま