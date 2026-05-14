１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６４．６５ポイント（１．５２％）安の４１７７．９２ポイントと反落した。利益確定売りが優勢となる流れ。上海総合指数は前日、２０１５年６月下旬以来、１０年１０カ月ぶりの高値水準を切り上げている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。米中の通商関係が改善するとの見方が広がっている。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の会談は１４日