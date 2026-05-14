木原官房長官は、北京で行われた米中首脳会談に関して、「日本に対する影響も含め、今後、情報収集を進めながら適切に対応していきたい」と強調しました。中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は14日午前、習近平国家主席と北京で首脳会談を行いました。会談では貿易・経済面のほか、台湾問題についても話題にのぼり、中国外務省によると、習主席は「アメリカ側は台湾問題を慎重の上にも慎重に扱うべき」とくぎを刺したとし