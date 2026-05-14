衆議院の憲法審査会で14日、憲法改正をめぐり、「緊急事態条項」のイメージ案について、各党が意見表明を行いました。このイメージ案は委員会でのこれまでの議論などを踏まえ衆議院法制局が作成したものです。何が「緊急事態」にあたるかは大規模な自然災害や外部からの武力攻撃などを事例としてあげています。そして広い地域で長期間にわたり国政選挙の実施が困難となった場合には「選挙困難事態」として選挙を延期し、国会議員の