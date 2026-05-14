アクシオムスペースが開発中の宇宙服を着用し、水中で訓練する飛行士＝2025年10月、米テキサス州ヒューストン（NASA提供）米宇宙企業アクシオムスペースのジョナサン・サーテイン最高経営責任者（CEO）が14日、東京都内で共同通信などの取材に応じ、同社が開発する民間宇宙ステーションについて「2030年までに4人を常駐させたい。一翼を日本の飛行士に担ってほしい」と日本人による滞在、利用への期待を語った。今年7月には日本