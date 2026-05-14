◆トロント・ブルージェイズ 5x - 3 タンパベイ・レイズ13日（日本時間14日午前8時7分試合開始、ロジャーズ・センター）メジャーリーグ、ブルージェイズの岡本和真選手（29）が、攻守でチームをもり立てるプレーで連敗脱出に貢献です。4番・サードで出場した岡本和真選手。1点を追う8回ウラ、満塁のチャンスでレフトへ鋭い当たりを放ちます。ヒットにはなりませんでしたが、犠牲フライには十分。同点に追いつきます。この日の岡