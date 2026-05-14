県は14日、新発田市の飲食店でノロウイルス食中毒が発生したと発表しました。この店で食事した男女4人が発症し1人が治療を受けました。県によりますと5月8日、新発田市内の飲食店から、新発田保健所へ「自店を利用した後、胃腸炎の症状があらわれた客が複数いる」という連絡がありました。保健所が客が食事した飲食店「食堂カフェはるとなつ」を5月2日、3日に利用した人のうち、調査できた25人を調べたところ、4人が5月3日夜から