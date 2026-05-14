中国物流購買連合会の5月14日の発表によると、今年に入ってから中国の国際航空貨物路線は月ごとに増加し、航路のネットワークがますます拡大しています。1〜4月には、新たに開設された国際航空貨物路線は約70本に達したとのことです。 統計によると、4月には中国全土で21本の国際航空貨物路線が新規開設されました。4月30日現在、全国で今年に新規開設された国際航空貨物路線は計68本に上り、週に160往復が増便されました。（提供/