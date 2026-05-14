習近平国家主席は5月14日、中国を公式訪問中のトランプ米大統領と一緒に北京市南部にある北京市の中軸線よりやや東に位置する天壇公園を見学しました。習主席は歴代皇帝が祈穀を行う専用の建築物である祈年殿で、トランプ大統領を迎えました。両首脳は祈年殿広場で写真を撮り、一緒に祈年殿を見学しました。（提供/CGTN Japanese）