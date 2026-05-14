メタバースプラットフォーム『ホロアース』が、6月28日21時をもってサービスを終了することが発表された。 【画像あり】『ホロアース』プロジェクト責任者からのメッセージ 公式発表によれば、サービス開始以来運営を続けてきたものの、今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果、終了の決定に至ったという。運営は「これまで応援してくださった皆様のご期待に沿