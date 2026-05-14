Image: Swatch 数日前からSNSで話題になっていたオーデマ ピゲとスウォッチのコラボ時計。Introducing Audemars Piguet x Swatch, a disruptive collaboration that fuses joyful boldness and positive provocation with the art of haute horlogerie. Stay tuned! #RoyalPop https://t.co/FuAWwOjGxl pic.twitter.com/xxOagVPT4r- Swatch (@Swatch) May 8, 2026 その詳細が明らかにされ