去年１２月、山形県山形市のホームセンターでケーブルなど３０点を盗んだとして、宮城県の男２人が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、宮城県亘理町に住むアルバイト従業員の男（２４）と宮城県仙台市に住む会社員の男（２４）です。 警察によりますと、男らは共謀し、去年１２月２８日の午後４時２０分ごろ、山形市のホームセンターで、ケーブルなど３０点（販売価格合計およそ