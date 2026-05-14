“風呂キャンセル”という言葉に象徴されるように、疲れた日の美容ルーティンは想像以上に重い。メイクを落とす、スキンケアをする、髪を乾かす。さらに日中は紫外線対策、コスメ選びでは口コミやランキングをチェック…。きれいでいたい気持ちはあるのに、やることが増えるほど、美容そのものに疲れてしまうこともある。そんな“美容疲れ”に対し、腸内環境から肌を考えるアプローチが広がりつつあるという。【画像】UV対策、口