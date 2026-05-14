4月に俳優・中島裕翔（32）との結婚を発表した、モデル・俳優の新木優子（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。日本初上陸のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』を満喫するショットを多数公開し、笑顔あふれる姿に反響が集まっている。【写真たくさん】「すごく可愛いですっ」“のび太コーデ”で結婚後も変わらぬ透明感を披露した新木優子新木は「ずっと楽しみにしていた…」と切り出し、「マンガにアニメ、映