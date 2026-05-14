◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）幕内在位100場所目の節目を迎えている西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）はこの日も敗れて5戦全敗となった。幕内在位100場所目は元関脇旭天鵬を抜いて単独3位（1位は元大関魁皇の107場所、2位は元横綱白鵬の103場所）。初日前日の準備運動中に前部の筋肉を傷め、初日から右すねにテーピングを施すなど痛々しいながら、土俵上では勝負にかける意気込みを隠さない。この