国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）』の代表を務める俳優の別所哲也（60）、映画祭のナビゲーターを務める長浜広奈（17）、本望あやか（21）が14日、東京都庁を訪れ、小池百合子都知事へ表敬訪問を行った。長浜は、昨年デビューしてから約1年での大役に緊張しながらもこのイベントをやり切った感想を語った。【写真】白ワンピースが清楚！上品に微笑む長浜広奈今年はSSFF＆ASIAが