フリーアナウンサーの本田朋子（42）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、夫でバスケットボール元日本代表の五十嵐圭（46）と子供たちとの家族ショットを公開した。五十嵐が所属するバスケットボールB3リーグの新潟アルビレックスBBが9日にシーズンを終えたことを受けて「2025-2026シーズンが終了。ホームだけでなく、アウェイもいろいろな場所へ応援行けて楽しませてもらいました」と投稿。7歳長男、2歳長女と4人で